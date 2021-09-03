В Бурятии школьники навели порядок в парке

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Дети с лесниками собрали более 30 кг мусора



В городе Северобайкальск сотрудники Нижнеангарского авиаотделения и ребята из школьных лесничеств «БайкалЛес», «Зелёная волна» и «Друзья леса» отправились в парк, но не для прогулки. Вооружившись перчатками и мешками, они приступили к уборке мусора, рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Погода была хорошая, ребятам понравилось работать на свежем воздухе. В процессе уборки они состязались – кто соберёт больше отходов. Дети задавали очень много вопросов о нашей профессии, а также рассказали, как они провели лето, - с улыбкой поделился специалист Нижнеангарского авиаотделения Максим Назаров.



Совместными усилиями они собрали более 30 кг мусора: пластиковые бутылки, пакеты, бумагу и многое другое.



- Помимо бытового мусора, мы убрали сухую траву, старые листья и ветви. Когда мы закончили уборку, то парк заметно преобразился! Очень грустно видеть такое красивое место замусоренным. Ведь сюда люди приходят отдыхать, а в итоге получается, что просто бросают мусор и потом сюда уже никто не хочет идти, - рассказала юный лесник Юлианна.





