В Бурятии школьники навели порядок в парке

Дети с лесниками собрали более 30 кг мусора
В городе Северобайкальск сотрудники Нижнеангарского авиаотделения и ребята из школьных лесничеств «БайкалЛес», «Зелёная волна» и «Друзья леса» отправились в парк, но не для прогулки. Вооружившись перчатками и мешками, они приступили к уборке мусора, рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
- Погода была хорошая, ребятам понравилось работать на свежем воздухе. В процессе уборки они состязались – кто соберёт больше отходов. Дети задавали очень много вопросов о нашей профессии, а также рассказали, как они провели лето, - с улыбкой поделился специалист Нижнеангарского авиаотделения Максим Назаров.
Совместными усилиями они собрали более 30 кг мусора: пластиковые бутылки, пакеты, бумагу и многое другое.
- Помимо бытового мусора, мы убрали сухую траву, старые листья и ветви. Когда мы закончили уборку, то парк заметно преобразился! Очень грустно видеть такое красивое место замусоренным. Ведь сюда люди приходят отдыхать, а в итоге получается, что просто бросают мусор и потом сюда уже никто не хочет идти, - рассказала юный лесник Юлианна.
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