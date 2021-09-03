Женщина обратилась за помощью к детскому омбудсмену
Жительница Кабанского района обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной в связи с отказом ей отдела социальной защиты населения в выплате ежемесячного пособия на сына.
Специалисты требовали от мамы предоставить справку со школы, хотя по республиканскому законодательству такая справка предоставляется на детей старше 16 лет. Сыну заявительницы – 15.
- Я направила запрос о проверке обоснованности отказа в министерство социальной защиты населения Бурятии. В ходе проверки министерством подтверждено, что специалистами отдела социальной защиты населения по Кабанскому району отказ вынесен неверно. Заявление пересмотрено, ежемесячное пособие назначено, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.
Со специалистами проведена разъяснительная беседа и техническая учёба по недопущению впредь подобных нарушений.
Жительнице Бурятии незаконно отказали в пособии
Общество, Фото:
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