Жительнице Бурятии незаконно отказали в пособии

Женщина обратилась за помощью к детскому омбудсмену



Жительница Кабанского района обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной в связи с отказом ей отдела социальной защиты населения в выплате ежемесячного пособия на сына.



Специалисты требовали от мамы предоставить справку со школы, хотя по республиканскому законодательству такая справка предоставляется на детей старше 16 лет. Сыну заявительницы – 15.



- Я направила запрос о проверке обоснованности отказа в министерство социальной защиты населения Бурятии. В ходе проверки министерством подтверждено, что специалистами отдела социальной защиты населения по Кабанскому району отказ вынесен неверно. Заявление пересмотрено, ежемесячное пособие назначено, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



Со специалистами проведена разъяснительная беседа и техническая учёба по недопущению впредь подобных нарушений.

