Это связано с частичным подтоплением дороги
В СНТ «Черёмушки» запущен бесплатно дополнительный маршрут автобуса в связи с частичным подтоплением дороги. Такое решение было принято сегодня на оперативном штабе по контролю за паводковой ситуацией в администрации г. Улан-Удэ.
Автобус ПАЗ МУП «Городские маршруты» с сегодняшнего дня курсирует от конечной остановки в СНТ «Черёмушки» до улицы Иволгинская (магазин «Титан») с 8:30 до 21:00 с интервалом каждые 30 минут (от СНТ). Проезд бесплатный.
При этом рейсовый автобус маршрута №11 (остров Комсомольский – Богородский остров) продолжает свою работу в обычном режиме. Комитет по транспорту отрабатывает вопрос, чтобы автобусы не шли одновременно. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В улан-удэнском СНТ запущен бесплатный автобус
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