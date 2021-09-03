В улан-удэнском СНТ запущен бесплатный автобус

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Это связано с частичным подтоплением дороги



В СНТ «Черёмушки» запущен бесплатно дополнительный маршрут автобуса в связи с частичным подтоплением дороги. Такое решение было принято сегодня на оперативном штабе по контролю за паводковой ситуацией в администрации г. Улан-Удэ.



Автобус ПАЗ МУП «Городские маршруты» с сегодняшнего дня курсирует от конечной остановки в СНТ «Черёмушки» до улицы Иволгинская (магазин «Титан») с 8:30 до 21:00 с интервалом каждые 30 минут (от СНТ). Проезд бесплатный.



При этом рейсовый автобус маршрута №11 (остров Комсомольский – Богородский остров) продолжает свою работу в обычном режиме. Комитет по транспорту отрабатывает вопрос, чтобы автобусы не шли одновременно. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

