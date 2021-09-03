Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу

Приём доноров с 8 до 13 часов



Бурятская республиканская станция переливания крови сообщила, что 4 сентября у них – рабочая суббота.



Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.



Желающим выполнить донацию напомнили, что нужно избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.



- Отметим, что лица, переболевшие COVID-19, отводятся от донорства при лёгкой и средней форме заболевания на 1 месяц и на 4 месяца после тяжёлого течения заболевания, осложнённого пневмонией. После второй прививки от COVID-19 срок отвода составляет 30 календарных дней, - отметили в Службе крови Бурятии.



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.

