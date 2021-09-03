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Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу

Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём доноров с 8 до 13 часов

Бурятская республиканская станция переливания крови сообщила, что 4 сентября у них – рабочая суббота.

Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.

Желающим выполнить донацию напомнили, что нужно избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.

- Отметим, что лица, переболевшие COVID-19, отводятся от донорства при лёгкой и средней форме заболевания на 1 месяц и на 4 месяца после тяжёлого течения заболевания, осложнённого пневмонией. После второй прививки от COVID-19 срок отвода составляет 30 календарных дней, - отметили в Службе крови Бурятии.

Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
Донорство крови

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