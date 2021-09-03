Её создали ламы из Забайкальского края
В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке впервые была создана песочная мандала. Её возводили забайкальские ламы в течение двух дней. Мандала стала одной из достопримечательностей павильона Забайкалья на выставке «Улица Дальнего Востока». Песочную картину разрушат 4 сентября, в день закрытия форума.
- Приехали поддержать наш край. Мандала – обитель божества. Это образ Будды мудрости. Место, где возводится мандала, становится светлым, чистым, – рассказал лама читинского дацана Батор-лама.
Гости павильона смогли увидеть процесс создания мандалы, однако принять участие в её строительстве было нельзя.
- Мандалу многие гости форума увидели впервые. Мы рады, что смогли удивить, привлечь внимание жителей других регионов и даже стран, – отметила замминистра экономического развития Забайкалья Марина Ванчикова.
На традиционной выставке «Улица Дальнего Востока» представлены экспозиции всех 11 российских дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Праздник отметят 5 сентября в онлайн-формате
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВВО
В них войдут педагоги, дети, родители и социальные партнёры
В Тарбагатайском районе будут развивать туристский кластер
В экспозиции показаны художественные произведения мастеров республики
Василий Номогоев выиграл «золото» в молниеносной программе и «бронзу» в классической
Для реализации проекта рассматривают три площадки в Улан-Удэ
Автоблогер посетил Ольхон
Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребёнка
Общее число случаев заражения превысило 56,5 тысяч
Торговые места предоставляются бесплатно
На фоне прошлогоднего провального чемпионата нынешний результат бурятских боксёров весьма неплохой
Людмила Пестерева прошла путь от рядового врача до заведующей женской консультацией
Бурятия вошла в перечень субсидируемых в этом году авиамаршрутов на Дальнем Востоке
В список попали 40 лучших музыкальных исполнителей из самых разных стран