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На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу

На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Её создали ламы из Забайкальского края

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке впервые была создана песочная мандала. Её возводили забайкальские ламы в течение двух дней. Мандала стала одной из достопримечательностей павильона Забайкалья на выставке «Улица Дальнего Востока». Песочную картину разрушат 4 сентября, в день закрытия форума.

- Приехали поддержать наш край. Мандала – обитель божества. Это образ Будды мудрости. Место, где возводится мандала, становится светлым, чистым, – рассказал лама читинского дацана Батор-лама.

Гости павильона смогли увидеть процесс создания мандалы, однако принять участие в её строительстве было нельзя.

- Мандалу многие гости форума увидели впервые. Мы рады, что смогли удивить, привлечь внимание жителей других регионов и даже стран, – отметила замминистра экономического развития Забайкалья Марина Ванчикова.

На традиционной выставке «Улица Дальнего Востока» представлены экспозиции всех 11 российских дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
буддизм выставка форум Забайкальский край ДФО

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