На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Её создали ламы из Забайкальского края



В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке впервые была создана песочная мандала. Её возводили забайкальские ламы в течение двух дней. Мандала стала одной из достопримечательностей павильона Забайкалья на выставке «Улица Дальнего Востока». Песочную картину разрушат 4 сентября, в день закрытия форума.



- Приехали поддержать наш край. Мандала – обитель божества. Это образ Будды мудрости. Место, где возводится мандала, становится светлым, чистым, – рассказал лама читинского дацана Батор-лама.



Гости павильона смогли увидеть процесс создания мандалы, однако принять участие в её строительстве было нельзя.



- Мандалу многие гости форума увидели впервые. Мы рады, что смогли удивить, привлечь внимание жителей других регионов и даже стран, – отметила замминистра экономического развития Забайкалья Марина Ванчикова.



На традиционной выставке «Улица Дальнего Востока» представлены экспозиции всех 11 российских дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

