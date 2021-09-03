 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ

В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
Общество,  Фото:pixabay.com
Новое пособие предназначено семиклассникам 46 учебных заведений

Школьное учебно-методическое пособие «Байкаловедение», рассчитанное на учащихся 7 классов, презентовали 2 сентября в Иркутске.

Как заявляют авторы, в книге представлены сведения о биологическом разнообразии животного мира Байкала и Прибайкалья, об историческом опыте охраны Байкала. На примерах Великих озёр Северной Америки и озера Байкал показаны признаки, причины и следствия загрязнения водоёмов. Также в пособии даются сведения о влиянии на Байкал глобального потепления, об экономике замкнутого цикла и экологических технологиях.

- Я и мои коллеги очень заинтересованы в том, чтобы у подрастающего поколения была возможность составить своё мнение о целях создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на Байкале и работе соответствующих учреждений. Успела рассмотреть, что в новом пособии есть информация в том числе о Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике. Она сопровождается фотографиями, сделанными сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Надеемся, материал будет интересен и полезен школьникам. И в настоящем, и в будущем они будут знать, какие меры от каждого из живущих на берегах озера и тех, кто приезжает погостить, а также и от государства в целом требуются для сохранения такого ценного и неповторимого природного объекта, как Байкал, - поделилась впечатлением о блоке, посвящённом ООПТ, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Добрынина.

Издание будет распределено по 46 среднеобразовательным учреждениям и в текущем, а также следующем учебном году пройдёт апробацию при участии 70 педагогов и 2700 школьников. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Возрастное ограничение 12+
образование школа Байкал экология Иркутская область учебник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутская область присоединится к «Кроссу Нации»
Иркутская область присоединится к «Кроссу Нации»
Общество, 03.09.2021
Всероссийский день бега в регионе будет проводиться без централизованного старта
В пригороде Улан-Удэ появится новая врачебная амбулатория
В пригороде Улан-Удэ появится новая врачебная амбулатория
Общество, 03.09.2021
Строительство планируют завершить в середине осени этого года
Чита примет фестиваль смешных видов спорта
Чита примет фестиваль смешных видов спорта
Общество, 03.09.2021
Студенты сыграют в футборегби, волейбокс и пиратский баскетбол
В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
Общество, 03.09.2021
Новое пособие предназначено семиклассникам 46 учебных заведений
На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу
На «Улице Дальнего Востока» возвели буддийскую мандалу
Общество, 03.09.2021
Её создали ламы из Забайкальского края
В Иркутской области отпразднуют День Байкала
В Иркутской области отпразднуют День Байкала
Общество, 03.09.2021
Праздник отметят 5 сентября в онлайн-формате
В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны
В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны
Общество, 03.09.2021
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВВО
В школах Иркутской области сформируют управляющие советы
В школах Иркутской области сформируют управляющие советы
Общество, 03.09.2021
В них войдут педагоги, дети, родители и социальные партнёры
Вблизи «Спящего льва» в Бурятии создадут площадку отдыха
Вблизи «Спящего льва» в Бурятии создадут площадку отдыха
Общество, 03.09.2021
В Тарбагатайском районе будут развивать туристский кластер
«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021
«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021
Общество, 03.09.2021
В экспозиции показаны художественные произведения мастеров республики
Усть-ордынец завоевал две медали первенства мира по шашкам
Усть-ордынец завоевал две медали первенства мира по шашкам
Общество, 03.09.2021
Василий Номогоев выиграл «золото» в молниеносной программе и «бронзу» в классической
Бурятия подписала соглашение о «Дальневосточном квартале»
Бурятия подписала соглашение о «Дальневосточном квартале»
Общество, 03.09.2021
Для реализации проекта рассматривают три площадки в Улан-Удэ
В Бурятии заработала «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей
В Бурятии заработала «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей
Общество, 03.09.2021
Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребёнка
В Забайкалье 103 больных COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
В Забайкалье 103 больных COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Общество, 03.09.2021
Общее число случаев заражения превысило 56,5 тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^