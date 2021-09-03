Новое пособие предназначено семиклассникам 46 учебных заведений
Школьное учебно-методическое пособие «Байкаловедение», рассчитанное на учащихся 7 классов, презентовали 2 сентября в Иркутске.
Как заявляют авторы, в книге представлены сведения о биологическом разнообразии животного мира Байкала и Прибайкалья, об историческом опыте охраны Байкала. На примерах Великих озёр Северной Америки и озера Байкал показаны признаки, причины и следствия загрязнения водоёмов. Также в пособии даются сведения о влиянии на Байкал глобального потепления, об экономике замкнутого цикла и экологических технологиях.
- Я и мои коллеги очень заинтересованы в том, чтобы у подрастающего поколения была возможность составить своё мнение о целях создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на Байкале и работе соответствующих учреждений. Успела рассмотреть, что в новом пособии есть информация в том числе о Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике. Она сопровождается фотографиями, сделанными сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Надеемся, материал будет интересен и полезен школьникам. И в настоящем, и в будущем они будут знать, какие меры от каждого из живущих на берегах озера и тех, кто приезжает погостить, а также и от государства в целом требуются для сохранения такого ценного и неповторимого природного объекта, как Байкал, - поделилась впечатлением о блоке, посвящённом ООПТ, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Добрынина.
Издание будет распределено по 46 среднеобразовательным учреждениям и в текущем, а также следующем учебном году пройдёт апробацию при участии 70 педагогов и 2700 школьников. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
Общество, Фото:
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Новое пособие предназначено семиклассникам 46 учебных заведений
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