В нацпарке Бурятии начался учёт водоплавающих птиц

Работы затрудняет значительный подъём воды



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии начался учёт водоплавающих птиц. Ежегодно в конце летнего сезона отдел охраны животного мира совместно с госинспекторами лесничеств и опергруппы отправляется на водно-болотные объекты нацпарка.



- К концу лета птичий выводок подрос, [птенцы] становятся самостоятельнее и менее пугливыми. Начинают выходить к воде поплавать и учатся летать. В этот момент и начинается подсчёт водоплавающей птицы, – сообщает пресс-служба национального парка. – Работа кропотливая и объёмная. Учёт состоит из последовательного обследования большей части водоёмов и подсчёта всех встреченных птиц. Необходимо определить видовой состав и количество водоплавающей птицы.



Учёт водоплавающей птицы проводится с целью определения и контроля их численности. В этом году её численность выше, чем в прошлом. Однако паводок затруднил проведение учётных работ: озёра и реки вышли из берегов, и часть выводков пряталась в траве на подтопленных участках лугов.



- В этом году условия кладки яиц и вывода птенцов были благоприятными в виду низкого уровня воды весной и в начале лета. К тому же Койморские болота не горели, и кладки яиц не были повреждены, фактора беспокойства на гнёздах не было. А когда начался паводок в августе, то значительный подъём воды уже не повлиял на выживание молодняка. Так как птенцы успели подрасти, окрепнуть, научились плавать и встали на крыло, – пояснил Алексей Бардашов, начальник отдела охраны животного мира.

