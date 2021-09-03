В Тарбагатайском районе будут развивать туристский кластер
На прошлой неделе министерством туризма Бурятии было проведено выездное совещание Тарбагатайском районе республики по благоустройству территории экологической туристской тропы в местности Гора Спящий лев. На совещании было рассказано о планах ФКУ Упрдор «Южный Байкал» создать многофункциональную площадку отдыха на федеральной автомобильной дороге Р-258 на км 487+500 вблизи местности Гора Спящий лев.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма РБ, по результатам совещания было решено, что администрация Тарбагатайского района начнёт работу с предпринимателями по организации придорожного сервиса на будущей многофункциональной площадке отдыха. Также она разработает план по развитию туристского кластера в районе и установит в местности Гора Спящий лев малые архитектурные формы для вывешивания «хадаков» сроком до 1 ноября этого года.
- Гора Спящий Лев – яркая достопримечательность Тарбагатайского района, одна из наиболее посещаемых и любимым туристами территорий в рамках экскурсионных туров для гостей и жителей республики, откуда открывается живописный вид на дельту реки Селенга. Количество туристов, которые посещают площадку, с каждым годом увеличивается. На сегодня назрела необходимость в благоустройстве площадки, прилегающей к горе Спящий лев. Территорию будем развивать в рамках создания туристского кластера в Тарбагатайском районе совместно с туристским сообществом и администрацией Тарбагатайского района, – заявил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Напомним, что на горе Спящий лев идёт благоустройство экологической тропы.
Вблизи «Спящего льва» в Бурятии создадут площадку отдыха
Общество, Фото:
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