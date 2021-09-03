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Бурятия подписала соглашение о «Дальневосточном квартале»

Бурятия подписала соглашение о «Дальневосточном квартале»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для реализации проекта рассматривают три площадки в Улан-Удэ

2 сентября в рамках Восточного экономического форума подписано трёхстороннее соглашение о взаимодействии между правительством Бурятии, Минвостокразвития России и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Документ предусматривает реализацию проекта по строительству «Дальневосточного квартала» в городе Улан-Удэ.

В столице республики планируют разместить современный микрорайон. Там должны появиться отдельные инфраструктуры: социальная, транспортная, рекреационная, и самое главное – квадратные метры по доступной цене. Предварительно, для реализации проекта рассматриваются три площадки города Улан-Удэ. Это 110 квартал, посёлок Энергетик и 144 «В» микрорайон.

- В настоящее время, Минвостокразвития России разрабатывает порядок реализации проекта. После этого будет начат отбор площадок для строительства микрорайона. Таким образом новая программа «Дальневосточный квартал» позволит выйти на новый уровень комплексного развития территорий Дальнего Востока и обеспечить комфортным и доступным жильём больше семей, – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Отметим, что желание участвовать в проекте выразили практически все субъекты. Однако для создания «Дальневосточных кварталов» выбрали всего 4 региона. Помимо Бурятии, микрорайоны нового типа должны появиться в Чите, Хабаровске и Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства республики.
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