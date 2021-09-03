Усть-ордынец завоевал две медали первенства мира по шашкам

Василий Номогоев выиграл «золото» в молниеносной программе и «бронзу» в классической



Спортсмен из административного центра Усть-Ордынского Бурятского округа Василий Номогоев завоевал золотую и бронзовую медали на первенстве мира по шашкам-64 среди юниоров до 17 лет. Турнир проходил с 20 по 30 августа в Каппадокии в Турции и собрал участников из Польши, России, Турции, Украины и других стран.



Василий Номогоев занял первое место в молниеносной программе, где за медали боролись ещё пять шашистов. Он также стал бронзовым призёром в классической программе. Здесь его соперниками стали девять человек.



Юный спортсмен является кандидатом в мастера спорта и тренируется у Геннадия Баядаева. В феврале текущего года на первенстве Сибирского федерального округа по русским шашкам Василий стал абсолютным чемпионом, завоевав три золотые награды.



Напомним, в августе этого года в Турции иркутский спортсмен и тренер Дмитрий Никифоров выполнил норматив гроссмейстера России на чемпионате Европы по шашкам-64 среди мужчин. В настоящее время на территории Иркутской области и Сибирского федерального округа в целом нет ни одного играющего гроссмейстера мужчины по шашкам. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

