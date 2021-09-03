Участки для многодетных Бурятии не обеспечили инфраструктурой

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура выявила нарушение нарушения земельного законодательства в деятельности администрации Иволгинского района Бурятии.



Установлено, что администрацией района в 2017 и 2020 годах многодетным семьям предоставлены в собственность земельные участки для индивидуального строительства.



Прокурорская проверка показала, что в нарушение действующего земельного законодательства администрацией района предоставленные участки не обеспечены необходимой инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожная сеть.



В суд предъявлено исковое заявление о понуждении районной администрации обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой.



Исковые требования судом удовлетворены.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





