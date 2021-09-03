В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура выявила нарушение нарушения земельного законодательства в деятельности администрации Иволгинского района Бурятии.
Установлено, что администрацией района в 2017 и 2020 годах многодетным семьям предоставлены в собственность земельные участки для индивидуального строительства.
Прокурорская проверка показала, что в нарушение действующего земельного законодательства администрацией района предоставленные участки не обеспечены необходимой инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожная сеть.
В суд предъявлено исковое заявление о понуждении районной администрации обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой.
Исковые требования судом удовлетворены.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Участки для многодетных Бурятии не обеспечили инфраструктурой
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