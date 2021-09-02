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В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков

В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К ликвидации последствий ЧС привлекут спортсменов

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений. Кроме этого, ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» объявил о наборе волонтёров для ликвидации ЧС.

1 сентября в «ДоброДоме» прошла первая встреча волонтёров, студентов-спасателей, руководителя «Добровольческого корпуса Байкала» и министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова.

- В зоне подтопления в разных районах Бурятии оказались десятки домов. По Улан-Удэ ситуация также тревожная. Необходима будет помощь по восстановлению на будущее, о которой мы и хотели поговорить, - рассказал Андрей Бородин, руководитель «Добровольческого корпуса Байкала», член комиссии ЧС правительства Бурятии.

На собрании были распределены задачи для волонтёрских корпусов. В частности, создаются аналитические центры для того, чтобы понимать, кому, какая помощь и в каком объёме понадобится. Добровольцы будут помогать просушивать подвалы домов, чтобы пострадавшие от паводка могли нормально жить в осенние и зимние холода.

Также к оказанию помощи людям будут подключены и спортсмены.

- Будем формировать список молодых крепких мужчин, которые будут необходимы для устранения последствий паводков. Понадобится настоящая мужская сила. Завтра у нас будет встреча со спортивной общественностью, на которой, я думаю, мы мобилизуем большое количество молодых ребят и мужчин, которых будем подключать к устранению проблем, связанных со стихией, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Министр добавил, что в ликвидации ЧС потребуется не только помощь мужчин, но и девушек.

- В ближайшее время сформируем отряды. Наверное, не только мужчины, но и девушки понадобятся. Пищу готовить, по быту какие-то вопросы решать, - добавил он.

Сегодня, 2 сентября, властями Бурятии в республике был введён режим ЧС. Затопленными оказались дома и приусадебные участки в нескольких посёлках Бурятии.

В Улан-Удэ уровень реки Селенга за сутки поднялся на 19 см. Критической отметкой считается 330 см.


волонтеры правительство РБ паводок

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