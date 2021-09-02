В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков

К ликвидации последствий ЧС привлекут спортсменов
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений. Кроме этого, ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» объявил о наборе волонтёров для ликвидации ЧС.
1 сентября в «ДоброДоме» прошла первая встреча волонтёров, студентов-спасателей, руководителя «Добровольческого корпуса Байкала» и министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова.
- В зоне подтопления в разных районах Бурятии оказались десятки домов. По Улан-Удэ ситуация также тревожная. Необходима будет помощь по восстановлению на будущее, о которой мы и хотели поговорить, - рассказал Андрей Бородин, руководитель «Добровольческого корпуса Байкала», член комиссии ЧС правительства Бурятии.
На собрании были распределены задачи для волонтёрских корпусов. В частности, создаются аналитические центры для того, чтобы понимать, кому, какая помощь и в каком объёме понадобится. Добровольцы будут помогать просушивать подвалы домов, чтобы пострадавшие от паводка могли нормально жить в осенние и зимние холода.
Также к оказанию помощи людям будут подключены и спортсмены.
- Будем формировать список молодых крепких мужчин, которые будут необходимы для устранения последствий паводков. Понадобится настоящая мужская сила. Завтра у нас будет встреча со спортивной общественностью, на которой, я думаю, мы мобилизуем большое количество молодых ребят и мужчин, которых будем подключать к устранению проблем, связанных со стихией, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Министр добавил, что в ликвидации ЧС потребуется не только помощь мужчин, но и девушек.
- В ближайшее время сформируем отряды. Наверное, не только мужчины, но и девушки понадобятся. Пищу готовить, по быту какие-то вопросы решать, - добавил он.
Сегодня, 2 сентября, властями Бурятии в республике был введён режим ЧС. Затопленными оказались дома и приусадебные участки в нескольких посёлках Бурятии.
В Улан-Удэ уровень реки Селенга за сутки поднялся на 19 см. Критической отметкой считается 330 см.
В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из 700 участников из более 50 стран в финал попали только 60
В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу
Команда «Лимонад – Бурятия» заняла третье место в «Днях Байкала»
Ранее продажи 4-го этапа должны были завершится 31 августа
Также исключены требования по предъявлению документов о вакцинации в спортивных объектах
Спортсмены республики выиграли 8 медалей
Вода из неё не годится для питья и купания
Селенга залила участки автодороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино
Улан-удэнцы теперь уже точно лишились Дня города
В республике заметно похолодает
В пункт временного размещения приехала первая семья
Улан-удэнцев просят не давить крохотные сосны на прогулках
Пожарные-десантники Бурятии 72 дня боролись с огнём в Иркутской области
Денис Проценко скорректировал лечение больному с78% поражением лёгких
Школа примет юных жителей Левобережья в следующем году