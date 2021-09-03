В горах возможен мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября, по республике дожди, местами сильные, в горах Восточных Саян возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по юго-западу до -2, днём +14,+19, местами +9,+14.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +16,+18.
В Бурятии дождливо и ветрено
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Общество, 03.09.2021
В горах возможен мокрый снег
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