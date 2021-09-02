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Иркутские поисковики приняли участие в «Вахте Памяти»

Иркутские поисковики приняли участие в «Вахте Памяти»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
На территории Смоленской области отряд обнаружил останки пяти бойцов

В рамках межрегиональной учебно-тренировочной «Вахты Памяти» на территории Смоленской области завершилась полевая поисковая экспедиция. Участниками стали около 400 человек. Это представители 49 поисковых отрядов из Смоленской, Владимирской, Пензенской, Свердловской, Томской, Ярославской областей, Дагестана, а также из Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Поисковый отряд «Байкал» из Иркутска совместно с отрядом «Безымянный» подняли останки пяти бойцов, а также медальон с сохранившейся запиской. С помощью архивных данных удалось установить личность погибшего бойца. Им оказался Назип Харисович Харисов 1906 года рождения. Солдат пропал без вести в январе 1942 года. Теперь предстоит работа по поиску его родственников.

Всего в результате экспедиции поисковики обнаружили и эксгумировали останки 79 воинов, нашли 5 подписных вещей и 16 медальонов. Шесть из них удалось прочитать, один передали на экспертизу. Установлено 11 имён погибших.

На «Поле Памяти» в городе Ярцево состоялось торжественное перезахоронение с соблюдением воинских и религиозных почестей останков 134 воинов.

Для участников поисковых отрядов прошли обучающие курсы, соревнования и конкурсы. Также в рамках «Вахты Памяти» состоялась встреча с семьёй погибшего воина, уроженца Иркутской области Георгия Кузакова. Его останки были найдены в апреле этого года поисковиками в Духовщинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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