В Иволгинском районе Бурятии провели праздник цветов

Мероприятие посвятили женщинам-медикам



В последний день лета на площади дома культуры Иволгинского района Бурятии состоялся 14-й районный праздник цветов, посвящённый женщинам – медицинским работникам ковидного госпиталя Иволги. Ежегодный праздник собрал жителей, образовательные учреждения, ТОСы, организации и предприятия района.



С приветственным словом к жителям и гостям праздника обратились представители администрации района, местного совета ветеранов, общественной организации «Женщины Бурятии» и Иволгинской центральной больницы. Благодарственные письма за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией вручены сотрудницам Иволгинской больницы: Цыреновой Н.Д., Загузиной О.А., Халудоровой Т.В., Софроновой А.М., Дырхеевой О.Б., Казанцевой Н.М. Изабелле Лавренко была вручена медаль Союза женщин России за вклад в становление и развитие женского движения в Бурятии.



Продолжилось мероприятие ярмаркой-продажей цветов. На площади также прошли выступления певцов и хореографических ансамблей. В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Грамоты, памятные подарки были вручены всем участникам районного праздника цветов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

