Мероприятие посвятили женщинам-медикам
В последний день лета на площади дома культуры Иволгинского района Бурятии состоялся 14-й районный праздник цветов, посвящённый женщинам – медицинским работникам ковидного госпиталя Иволги. Ежегодный праздник собрал жителей, образовательные учреждения, ТОСы, организации и предприятия района.
С приветственным словом к жителям и гостям праздника обратились представители администрации района, местного совета ветеранов, общественной организации «Женщины Бурятии» и Иволгинской центральной больницы. Благодарственные письма за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией вручены сотрудницам Иволгинской больницы: Цыреновой Н.Д., Загузиной О.А., Халудоровой Т.В., Софроновой А.М., Дырхеевой О.Б., Казанцевой Н.М. Изабелле Лавренко была вручена медаль Союза женщин России за вклад в становление и развитие женского движения в Бурятии.
Продолжилось мероприятие ярмаркой-продажей цветов. На площади также прошли выступления певцов и хореографических ансамблей. В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Грамоты, памятные подарки были вручены всем участникам районного праздника цветов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Иволгинском районе Бурятии провели праздник цветов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие посвятили женщинам-медикам
Команды посоревнуются в комбинированной эстафете и дартсе
Георгий Павлов возглавлял Бичурский район в 1991-1995 и 1999-2009 годах
В Токио борец Артас Санаа выступал за сборную Казахстана
Запуск колокольного звона может осуществляться через мобильный телефон
Её открытие состоялось 50 лет назад – 2 сентября 1971 года
К ликвидации последствий ЧС привлекут спортсменов
Из 700 участников из более 50 стран в финал попали только 60
В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу
Команда «Лимонад – Бурятия» заняла третье место в «Днях Байкала»
Ранее продажи 4-го этапа должны были завершится 31 августа
Также исключены требования по предъявлению документов о вакцинации в спортивных объектах
Спортсмены республики выиграли 8 медалей
Вода из неё не годится для питья и купания
Селенга залила участки автодороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино