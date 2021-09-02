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Во всех районах Забайкалья пройдёт фестиваль «Волшебные двери»

Во всех районах Забайкалья пройдёт фестиваль «Волшебные двери»
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект объединит на своей площадке спортивные секции, учреждения допобразования, клубы и кружки

В фестивале «Волшебные двери», направленном на развитие детей и молодёжи, в этом году впервые примут участие все районы Забайкальского края. Проект стартует 11 сентября.

Фестиваль будет проходить в более 400 учреждениях и организациях культуры, дополнительного образования и спорта. Среди них – культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, музеи, дома детского творчества, станции юных техников, спортивные школы, клубы и федерации и многие другие.

В течение дня на базе учреждений будут организованы презентационные площадки, где забайкальцы смогут ознакомиться с информацией об учреждении, действующих кружках, секциях, объединениях, а также с перечнем оказываемых услуг, расписанием, контактами. Кроме того, будет работать предварительная запись.

Проект «Волшебные двери» также откроется на сайте творчество75.рф, где будет представлен весь список учреждений с презентационными творческими роликами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль дети молодежь искусство дополнительное образование хобби спорт Забайкальский край

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