В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

По традиции, проверку устроят в пятницу вечером



Вечером 3 сентября в Улан-Удэ состоится очередная массовая проверка водителей.



- Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Также дополнительные наряды полиции будут направлены в ближайшие к Улан-Удэ районы республики, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.





