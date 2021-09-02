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В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По традиции, проверку устроят в пятницу вечером

Вечером 3 сентября в Улан-Удэ состоится очередная массовая проверка водителей.

- Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Также дополнительные наряды полиции будут направлены в ближайшие к Улан-Удэ районы республики, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.


водители ГИБДД

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