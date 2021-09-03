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Забайкалье примет чемпионат по военно-тактическим видам спорта

Забайкалье примет чемпионат по военно-тактическим видам спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования среди молодёжи пройдут по направлениям «Лазертаг», «Пейнтбол» и «Страйкбол»

Забайкальский край станет местом проведения чемпионата для молодёжи по военно-тактическим видам спорта «Рубеж». Проект в 2021 году стал победителем грантового конкурса федерального агентства по делам молодёжи и получил финансовую поддержку в размере почти двух миллионов рублей.

Автор проекта – Андрей Кибирев, сотрудник краевого молодёжного центра «Искра» отмечает, что проведение чемпионата ставит важные задачи для организаторов. В их числе – воспитание ценностей здорового образа жизни, развитие социальной активности и патриотическое воспитание молодёжи.

Участниками чемпионата по направлениям «Лазертаг», «Пейнтбол», «Страйкбол» станут более 500 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Планируется проведение муниципальных этапов, по итогам которых лучшие команды примут участие в финале в Чите.

Приём заявок на участие начнётся в ближайшее время, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Возрастное ограничение 12+
лазертаг пейнтбол страйкбол чемпионат Забайкальский край спорт

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