В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по дартсу

Спортсмены республики выиграли 8 медалей
На прошлой неделе в Бурятии завершился всероссийский турнир по дартсу «Кубок Байкала». В течение трёх дней на берегу озера Байкал более 70 спортсменов из 10 регионов страны боролись за звание победителя турнира.
- Это наш первый турнир на территории республики, и мы надеемся, что подобные соревнования будут проводиться с регулярностью и ещё большим участием спортсменов, – отметил исполняющий обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам соревнований у команды республики 8 медалей, и результаты турнира выглядят следующим образом:
Мужчины. Одиночный разряд 501
1 место - Юрий Иванов (Забайкальский край)
2 место - Александр Корба (Забайкальский край)
3 место - Юрий Тобиков (Хабаровский край)
3 место - Станислав Черкашин (Саха Якутия)
Мужчины. Парный разряд
1 место - Юрий Иванов / Александр Корба (Забайкальский край)
2 место - Олег Пономарев / Николай Голубь (Иркутская область)
3 место - Юрий Тобиков / Сергей Чернов (Хабаровский край)
3 место - Намсарай Молонов / Алексей Эрдынеев (Бурятия)
Мужчины. Командные соревнования
1 место - Иркутск (Николай Голубь, Константин Малышев, Олег Пономарев, Александр Утемисов, Владимир Шаповалов)
2 место - Забайкальский край (Семен Филиппов, Юрий Иванов, Александр Корба, Алексей Немеров)
3 место - Братск (Сергей Банщиков, Сергей Попов, Владимир Куракин)
3 место - Амурск (Сергей Гордеев, Юрий Тобиков, Сергей Чернов, Саян Батомункуев)
Мужчины. Набор очков
1 место - Олег Понамарев (Иркутская область)
2 место - Юрий Тобиков (Хабаровский край)
3 место - Юрий Иванов (Забайкальский край)
3 место - Александр Корба (Забайкальский край)
Женщины. Одиночный разряд. 501
1 место - Татьяна Брусянина (Хабаровский край)
2 место - Светлана Кисюк (Хабаровский край)
3 место - Марина Титова (Хабаровский край)
3 место - Анна Гунзенова (Бурятия)
Женщины. Парный разряд. 501
1 место - Валентина Гребенщикова / Марианна Цыренжапова (Бурятия)
2 место - Татьяна Гиенко / Татьяна Лазарева (Хабаровский край)
3 место - Анна Гунзенова / Алла Эрдыниева (Бурятия)
3 место - Татьяна Брусянина / Клавдия Козлова (Хабаровский край)
Женщины. Командные соревнования. 501
1 место - Бурятия - 1 (М. Цыренжапова, А. Эрдыниева, А. Гунзенова, Г. Жалцанова)
2 место - Амурск – 1 (С. Кисюк, Т. Брусянина, М. Титова, К. Козлова)
3 место - Амурск – 2 (Т. Лазарева, Т. Гиенко, Л. Черницына, О. Курещенко)
3 место - Бурятия - 2 (Ж. Дугаржапова, Н. Путушкина, А. Ринчинова, В. Санжеева)
Женщины. Набор очков
1 место - Светлана Кисюк (Хабаровский край)
2 место - Галина Жалцанова (Бурятия)
3 место - Татьяна Брусянина (Хабаровский край)
3 место - Марина Титова (Хабаровский край)
Микст
1 место - Татьяна Брусянина, Юрий Иванов, Александр Корба
2 место - Валентина Гребенщикова, Александр Трескин, Баяржап Раднаев
3 место - Лариса Черницына, Дмитрий Кривошапкин, Станислав Черкашин
3 место - Антонида Ринчинова, Геннадий Бурхинов, Дмитрий Хазин
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по дартсу
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