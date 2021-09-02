В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по дартсу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики выиграли 8 медалей



На прошлой неделе в Бурятии завершился всероссийский турнир по дартсу «Кубок Байкала». В течение трёх дней на берегу озера Байкал более 70 спортсменов из 10 регионов страны боролись за звание победителя турнира.



- Это наш первый турнир на территории республики, и мы надеемся, что подобные соревнования будут проводиться с регулярностью и ещё большим участием спортсменов, – отметил исполняющий обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам соревнований у команды республики 8 медалей, и результаты турнира выглядят следующим образом:



Мужчины. Одиночный разряд 501

1 место - Юрий Иванов (Забайкальский край)

2 место - Александр Корба (Забайкальский край)

3 место - Юрий Тобиков (Хабаровский край)

3 место - Станислав Черкашин (Саха Якутия)



Мужчины. Парный разряд

1 место - Юрий Иванов / Александр Корба (Забайкальский край)

2 место - Олег Пономарев / Николай Голубь (Иркутская область)

3 место - Юрий Тобиков / Сергей Чернов (Хабаровский край)

3 место - Намсарай Молонов / Алексей Эрдынеев (Бурятия)



Мужчины. Командные соревнования

1 место - Иркутск (Николай Голубь, Константин Малышев, Олег Пономарев, Александр Утемисов, Владимир Шаповалов)

2 место - Забайкальский край (Семен Филиппов, Юрий Иванов, Александр Корба, Алексей Немеров)

3 место - Братск (Сергей Банщиков, Сергей Попов, Владимир Куракин)

3 место - Амурск (Сергей Гордеев, Юрий Тобиков, Сергей Чернов, Саян Батомункуев)



Мужчины. Набор очков

1 место - Олег Понамарев (Иркутская область)

2 место - Юрий Тобиков (Хабаровский край)

3 место - Юрий Иванов (Забайкальский край)

3 место - Александр Корба (Забайкальский край)



Женщины. Одиночный разряд. 501

1 место - Татьяна Брусянина (Хабаровский край)

2 место - Светлана Кисюк (Хабаровский край)

3 место - Марина Титова (Хабаровский край)

3 место - Анна Гунзенова (Бурятия)



Женщины. Парный разряд. 501

1 место - Валентина Гребенщикова / Марианна Цыренжапова (Бурятия)

2 место - Татьяна Гиенко / Татьяна Лазарева (Хабаровский край)

3 место - Анна Гунзенова / Алла Эрдыниева (Бурятия)

3 место - Татьяна Брусянина / Клавдия Козлова (Хабаровский край)



Женщины. Командные соревнования. 501

1 место - Бурятия - 1 (М. Цыренжапова, А. Эрдыниева, А. Гунзенова, Г. Жалцанова)

2 место - Амурск – 1 (С. Кисюк, Т. Брусянина, М. Титова, К. Козлова)

3 место - Амурск – 2 (Т. Лазарева, Т. Гиенко, Л. Черницына, О. Курещенко)

3 место - Бурятия - 2 (Ж. Дугаржапова, Н. Путушкина, А. Ринчинова, В. Санжеева)



Женщины. Набор очков

1 место - Светлана Кисюк (Хабаровский край)

2 место - Галина Жалцанова (Бурятия)

3 место - Татьяна Брусянина (Хабаровский край)

3 место - Марина Титова (Хабаровский край)



Микст

1 место - Татьяна Брусянина, Юрий Иванов, Александр Корба

2 место - Валентина Гребенщикова, Александр Трескин, Баяржап Раднаев

3 место - Лариса Черницына, Дмитрий Кривошапкин, Станислав Черкашин

3 место - Антонида Ринчинова, Геннадий Бурхинов, Дмитрий Хазин

