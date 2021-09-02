В Москве откроется персональная выставка художника Зорикто Доржиева

Будет представлена живопись, скульптуры, граффити, а также диджитал-объекты: видеопроекции и NFT-токены
В Центре цифрового искусства Artplay Media в Москве скоро открывается персональная выставка бурятского художника Зорикто Доржиева «Лоскутный Человек».
В экспозицию войдут живопись, скульптуры, граффити, а также диджитал-объекты: видеопроекции и NFT-токены.
Как отметили в пресс-службе центра дизайна Artplay, 56 лет назад американский социолог Элвин Тоффлер обещал человечеству «футур-шок» как реакцию на резкое изменение жизни под воздействием стремительного роста технологий. Сейчас, когда количество информации в мире ежегодно возрастает на 30%, его могут почувствовать все, у кого есть смартфон.
- Персональная выставка Зорикто Доржиева «Лоскутный Человек» – это трансляция впечатлений художника от нового дивного мира, в котором на виду у всех стирается граница между фактом и вымыслом, частым и публичным, внешним и внутренним. Зорикто как всякий человек может испытывать растерянность перед лавиной белого информационного шума – этого неиссякаемого водопада нарративов и мемов, из которого трудно уловить какую-то цельную картину мира, но как художник он в некотором смысле лучше подготовлен, потому что всегда обитал на границе между фактом и вымыслом, частым и публичным, внешним и внутренним, - рассказали в Artplay.
Выставка «Лоскутный Человек» – это своеобразный лабиринт, в котором огромные изображения лиц воображаемых людей, похожие на фантастические пейзажи или закодированные порталы в другие измерения, соседствуют с авантюрными сюжетами из пока нерассказанных городских легенд и неснятых аниме в виде картин, скульптур, диджитал-объектов и граффити.
- Из любых лоскутов и даже случайных обрывков, остающихся от повседневности и воображения, искусства и массмедиа, снов и памяти у художника получается цельное полотно, потому что его зрение имеет свойство исцелять мир. Такое же свойство может обнаружить у себя любой внимательный зритель, - заключили здесь.
В Москве откроется персональная выставка художника Зорикто Доржиева
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