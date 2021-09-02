Оперные певцы Бурятии прошли в финал конкурса в Италии

Из 700 участников из более 50 стран в финал попали только 60



Солисты Бурятского театра оперы и балета Дина Санданова, Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн, Дагвадорж Даваасурэн и Батчимэг Самбуу прошли в финальный этап престижного международного конкурса оперных певцов «Vincerò». С 29 по 31 октября в Неаполе они выступят перед жюри из одиннадцати крупнейших театров мира.



- Первый и второй этапы конкурса прошли онлайн по причине ограничений пандемии. Все равно мы очень тщательно готовились, ведь критерии оценки были высокими. Мы очень гордимся, что от нашей республики в финал прошли четыре человека. Итальянцы очень удивились, что в Сибири так профессионально поют. Теперь предстоит самая основная борьба, ведь премию получат только двадцать лучших, – рассказала художественный руководитель оперы Дарима Линховоин.



Первый международный конкурс оперных певцов «Vincerò» приурочен к 100-летию со дня смерти великого тенора Энрико Карузо. Более 700 молодых оперных певцов с пяти континентов подали заявки на участие. Конкурс разработан культурной ассоциацией Euro Artists Management для поиска новых певческих талантов и распространения итальянской оперной культуры по всему миру.



- Конкурс оперных певцов «Vincerò» действительно эксклюзивный. Из 700 участников из более 50-ти стран в финал прошли только 60, включая наших солистов. Это уже победа и признание нашего оперного мастерства на международном уровне. Пожелаем нашим солистам удачи! – отметила министр культуры РБ Соелма Дагаева.



Насладиться оперным мастерством финалистов можно будет на открытии 82-го театрального сезона, который состоится 12 сентября оперой «Князь Игорь» (16+). Партию Ярославны исполняет Батчимэг Самбуу, партию половецкой девушки – Дина Санданова, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

