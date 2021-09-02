Футболисты Бурятии стали призёрами турнира ветеранов

Команда «Лимонад – Бурятия» заняла третье место в «Днях Байкала»
С 27 по 28 августа в посёлке Утулик Иркутской области прошёл XVIII межрегиональный турнир по футболу среди ветеранов «Дни Байкала 2021». В соревнованиях приняли участие 6 команд из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. Турнир проходил по круговой системе.
По итогам матчей призовые места распределились следующим образом:
Первое место – «ДаблБи» (г. Иркутск);
Второе место – ФК «Чита» (г. Чита);
Третье место – ФК «Лимонад – Бурятия» (г. Улан-Удэ).
Улан-удэнская команда «Лимонад – Бурятия» сыграла 5 игр. Она дважды сделала ничью с командами «Забайкальские ключи» (г. Чита) и «Старт» (г. Иркутск), уступила прошлогоднему чемпиону ФК «Чита» и обыграла ФК «Альянс» (г. Иркутск) и будущих чемпионов команду «ДаблБи» (г. Иркутск), заняв почётное третье место.
В составе команды республики играли: Горбик Игорь, Халматов Сергей, Очиров Доржи, Хамутаев Евгений, Будаев Саян, Багадаев Эдуард, Ларионов Евгений, Батурин Дмитрий, Зыков Александр, Булдаков Алексей и Горбик Анатолий. Также по результатам соревнований Горбик Анатолий был признан лучшим нападающим турнира. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.
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