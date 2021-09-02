В Туве олимпийского призёра наградили орденом республики

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

В Токио борец Артас Санаа выступал за сборную Казахстана



В Туве торжественно встретили обладателя бронзовой медали Олимпийских игр в Токио-2020 Артаса Санаа, выступающего в составе сборной Казахстана. В аэропорту Кызыла его встречали родные, друзья, спортсмены и представители СМИ. В течение дня олимпийский чемпион провёл ряд встреч, в том числе с врио главы Владиславом Ховалыгом в доме правительства.



На встречу Артас приехал с семьёй: супругой Анжеликой, двумя сыновьями, родителями Валентином Александровичем и Кара-кыс Биче-ооловной, а также со своим первым тренером Артуром Кууларовичем Делгер-оолом.



Спортсмен поблагодарил земляков за моральную поддержку, которую они оказывали ему во время Игр, даже несмотря на то, что он боролся за другое государство. В свою очередь, врио главы Тувы выразил борцу благодарность от имени земляков и передал благопожелания ему, его семье и наставнику.



В завершение встречи Владислав Ховалыг вручил спортсмену высшую государственную награду – орден Республики Тыва. Дополнением к госнаграде молодой семье Санаа, у которой подрастают двое малышей, стал сертификат на земельный участок. Первому тренеру Артаса – Артуру Делгер-оолу присвоено звание заслуженного тренера.



- В планах визита на Родину у именитого спортсмена – поездки по районам и посещение спортивных объектов, встреча со спортивным сообществом, - сообщает пресс-служба правительства Тувы.

