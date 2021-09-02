 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

В Туве олимпийского призёра наградили орденом республики

В Туве олимпийского призёра наградили орденом республики
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
В Токио борец Артас Санаа выступал за сборную Казахстана

В Туве торжественно встретили обладателя бронзовой медали Олимпийских игр в Токио-2020 Артаса Санаа, выступающего в составе сборной Казахстана. В аэропорту Кызыла его встречали родные, друзья, спортсмены и представители СМИ. В течение дня олимпийский чемпион провёл ряд встреч, в том числе с врио главы Владиславом Ховалыгом в доме правительства.

На встречу Артас приехал с семьёй: супругой Анжеликой, двумя сыновьями, родителями Валентином Александровичем и Кара-кыс Биче-ооловной, а также со своим первым тренером Артуром Кууларовичем Делгер-оолом.

Спортсмен поблагодарил земляков за моральную поддержку, которую они оказывали ему во время Игр, даже несмотря на то, что он боролся за другое государство. В свою очередь, врио главы Тувы выразил борцу благодарность от имени земляков и передал благопожелания ему, его семье и наставнику.

В завершение встречи Владислав Ховалыг вручил спортсмену высшую государственную награду – орден Республики Тыва. Дополнением к госнаграде молодой семье Санаа, у которой подрастают двое малышей, стал сертификат на земельный участок. Первому тренеру Артаса – Артуру Делгер-оолу присвоено звание заслуженного тренера.

- В планах визита на Родину у именитого спортсмена – поездки по районам и посещение спортивных объектов, встреча со спортивным сообществом, - сообщает пресс-служба правительства Тувы.
Тува Олимпийские игры награждение борьба спорт орден

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иволгинском районе Бурятии провели праздник цветов
В Иволгинском районе Бурятии провели праздник цветов
Общество, 02.09.2021
Мероприятие посвятили женщинам-медикам
В Забайкалье состоится семейный спортивный фестиваль
В Забайкалье состоится семейный спортивный фестиваль
Общество, 02.09.2021
Команды посоревнуются в комбинированной эстафете и дартсе
В Бурятии установили мемориальную доску в честь главы района
В Бурятии установили мемориальную доску в честь главы района
Общество, 02.09.2021
Георгий Павлов возглавлял Бичурский район в 1991-1995 и 1999-2009 годах
В Туве олимпийского призёра наградили орденом республики
В Туве олимпийского призёра наградили орденом республики
Общество, 02.09.2021
В Токио борец Артас Санаа выступал за сборную Казахстана
В соборе Улан-Удэ устанавливают электронного звонаря
В соборе Улан-Удэ устанавливают электронного звонаря
Общество, 02.09.2021
Запуск колокольного звона может осуществляться через мобильный телефон
В Чите детской железной дороге исполнилось полвека
В Чите детской железной дороге исполнилось полвека
Общество, 02.09.2021
Её открытие состоялось 50 лет назад – 2 сентября 1971 года
В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков
В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков
Общество, 02.09.2021
К ликвидации последствий ЧС привлекут спортсменов
Оперные певцы Бурятии прошли в финал конкурса в Италии
Оперные певцы Бурятии прошли в финал конкурса в Италии
Общество, 02.09.2021
Из 700 участников из более 50 стран в финал попали только 60
В Улан-Баторе создают улицы для «жаворонков»
В Улан-Баторе создают улицы для «жаворонков»
Общество, 02.09.2021
В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу
Футболисты Бурятии стали призёрами турнира ветеранов
Футболисты Бурятии стали призёрами турнира ветеранов
Общество, 02.09.2021
Команда «Лимонад – Бурятия» заняла третье место в «Днях Байкала»
Программа туристического кешбэка продлена до 14 сентября
Программа туристического кешбэка продлена до 14 сентября
Общество, 02.09.2021
Ранее продажи 4-го этапа должны были завершится 31 августа
Детсады Иркутской области переходят на обычный режим работы
Детсады Иркутской области переходят на обычный режим работы
Общество, 02.09.2021
Также исключены требования по предъявлению документов о вакцинации в спортивных объектах
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по дартсу
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по дартсу
Общество, 02.09.2021
Спортсмены республики выиграли 8 медалей
Протока Степная в Улан-Удэ объявлена опасной
Протока Степная в Улан-Удэ объявлена опасной
Общество, 02.09.2021
Вода из неё не годится для питья и купания
В Бурятии подтопило дорогу в Прибайкалье
В Бурятии подтопило дорогу в Прибайкалье
Общество, 02.09.2021
Селенга залила участки автодороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^