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Жительницу Бурятии обязали погасить задолженность по кредиту умершей матери

Жительницу Бурятии обязали погасить задолженность по кредиту умершей матери
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина не смогла обжаловать решение районного суда

Жительница Кабанского района Бурятии в 2014 году оформила кредит сроком на пять лет. Через три года женщина умерла. Ещё через три года банк обратился в суд к наследникам заёмщика с иском о взыскании задолженности.

Установлено, что приняла наследство дочь женщины. Её представитель на суде исковые требования не признал. Адвокат пояснил, что при заключении договора с банком умершая заключила договор страхования, включая страхование риска наступления смерти заёмщика, выгодоприобретателем по которому является банк.

При таких обстоятельствах наследники отвечают по долгам наследодателя лишь в случае правомерного отказа страховщиком банку в страховой выплате. Между тем, банк с заявлением к страховщику о наступлении страхового случая и страховой выплате не обратился, страховщик не отказался признать смерть страховым случаем.

Суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в полном объеме и вынес решение о взыскании с наследника задолженности по кредиту.

Обжалование

Ответчик обжаловала это решение.

- Изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия пришла к выводу, что районный суд обоснованно пришёл к выводу о наличии оснований для взыскания задолженности по кредиту в заявленном размере, - сообщили в Кабанском районном суде.

Доводы апелляционной жалобы о том, что в удовлетворении иска следовало отказать, поскольку ответственность заёмщика была застрахована, были отклонены.

Как оказалось, исходя из условий участия в программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья банка и соглашения об условиях и порядке страхования, несмотря на то, что выгодоприобретателем до договору является банк, обязанность уведомления о наступлении страхового события и предоставления документов возложена на застрахованное лицо. А в случае его смерти - на родственника или иного представителя.

Так как дочь умершей не обратилась в страховую компанию, задолженность по кредитному договору матери была взыскана с неё.

- При этом судом разъяснено, что ответчик не лишена права представить в страховую компанию недостающие документы для решения вопроса о признании случая страховым и получения уже ею страховой выплаты, - заключили в суде.

кредит

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