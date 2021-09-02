В Улан-Удэ после реконструкции открыли школьный стадион





1 сентября в школе №7 Улан-Удэ после реконструкции торжественно открыли стадион.На реконструкцию школьного стадиона из республиканского бюджета выделено было девять миллионов рублей, ещё пять миллионов – в рамках наказов избирателей депутату Народного Хурала Игорю Марковцу.- У нас 17 новых школ, 19 новых детских садов, огромное количество спортивных объектов. Всё это строится, потому что республика развивается и будет развиваться, а это будущее наших детей, - сказал депутат Народного Хурала Игорь Марковец.Работы на сумму 14 млн. рублей выполнила подрядная организация ООО «Магистраль Спец». В ходе реконструкции стадиона установлено современное футбольное поле с искусственным покрытием, специальные беговые дорожки с резиновым покрытием и новое ограждение.- Сейчас у вас есть такой замечательный стадион. Я уверен, что как минимум по физической культуре у вас точно будут круглые пятёрки. Так что ребята, учитесь, старайтесь, занимайтесь спортом, будьте активны, будьте разносторонними, - обратился министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов к школьникам.Всего в школе №7 обучается 1,6 тысяч человек. В первый класс пришли более 200 детей.