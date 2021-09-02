Вода из неё не годится для питья и купания
Вода из протоки Степная реки Селенга у острова Комсомольский в столице Бурятии опасна для питья, купания, отдыха и занятий спортом, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
По информации управления Роспотребнадзора по РБ, результаты социально-гигиенического мониторинга воды из водного объекта в указанном месте не отвечают требованиям по содержанию термотолерантных колиформных бактерий. Превышение данного гигиенического норматива является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Напомним, что в Улан-Удэ вода в Селенге вышла на пойму на 32 сантиметра. Река затопила многие прибрежные участки и восемь домов.
Протока Степная в Улан-Удэ объявлена опасной
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