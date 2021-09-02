 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

В Забайкалье состоится семейный спортивный фестиваль

В Забайкалье состоится семейный спортивный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Команды посоревнуются в комбинированной эстафете и дартсе

На озере Арахлей в Забайкальском крае 11 сентября пройдёт фестиваль, в котором примут участие семейные команды в различных видах соревнований. Открытие мероприятия состоится в 11:00 на территории спортивного лагеря «Арахлей».

К участию в фестивале допускаются команды, состоящие из шести человек: один ребёнок от 7 до 12 лет; мужчина и женщина в возрасте от 25 до 50 лет – родители или законные представители ребёнка; два родственника в возрасте от 16 до 50 лет; мужчина или женщина в возрасте от 60 лет – бабушка или дедушка. Данные команды будут принимать участие в двух дисциплинах: комбинированная эстафета «Большие гонки» и соревнования по дартсу. Допускается участие неполной команды с учётом того, что команда принимает участие не во всех дисциплинах, но не менее 5 человек.

Кроме этого, среди школьных команд Читинского района будет проходить сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», где будут принимать участие десять человек школьного возраста с одного образовательного учреждения Читинского района, предварительно зарегистрированных на портале комплекса «ГТО».

Предварительные заявки на участие в финале фестиваля подаются до 8 сентября на электронную почту sportmasszab@bk.ru. Форма заполнения заявки для участия в фестивале размещена на сайте министерства физической культуры и спорта Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край фестиваль спорт семьи дартс эстафета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии установили мемориальную доску в честь главы района
В Бурятии установили мемориальную доску в честь главы района
Общество, 02.09.2021
Георгий Павлов возглавлял Бичурский район в 1991-1995 и 1999-2009 годах
В Туве олимпийского призёра наградили орденом республики
В Туве олимпийского призёра наградили орденом республики
Общество, 02.09.2021
В Токио борец Артас Санаа выступал за сборную Казахстана
В соборе Улан-Удэ устанавливают электронного звонаря
В соборе Улан-Удэ устанавливают электронного звонаря
Общество, 02.09.2021
Запуск колокольного звона может осуществляться через мобильный телефон
В Чите детской железной дороге исполнилось полвека
В Чите детской железной дороге исполнилось полвека
Общество, 02.09.2021
Её открытие состоялось 50 лет назад – 2 сентября 1971 года
В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков
В Бурятии волонтёры будут помогать просушивать дома после паводков
Общество, 02.09.2021
К ликвидации последствий ЧС привлекут спортсменов
Оперные певцы Бурятии прошли в финал конкурса в Италии
Оперные певцы Бурятии прошли в финал конкурса в Италии
Общество, 02.09.2021
Из 700 участников из более 50 стран в финал попали только 60
В Улан-Баторе создают улицы для «жаворонков»
В Улан-Баторе создают улицы для «жаворонков»
Общество, 02.09.2021
В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу
Футболисты Бурятии стали призёрами турнира ветеранов
Футболисты Бурятии стали призёрами турнира ветеранов
Общество, 02.09.2021
Команда «Лимонад – Бурятия» заняла третье место в «Днях Байкала»
Программа туристического кешбэка продлена до 14 сентября
Программа туристического кешбэка продлена до 14 сентября
Общество, 02.09.2021
Ранее продажи 4-го этапа должны были завершится 31 августа
Детсады Иркутской области переходят на обычный режим работы
Детсады Иркутской области переходят на обычный режим работы
Общество, 02.09.2021
Также исключены требования по предъявлению документов о вакцинации в спортивных объектах
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по дартсу
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по дартсу
Общество, 02.09.2021
Спортсмены республики выиграли 8 медалей
Протока Степная в Улан-Удэ объявлена опасной
Протока Степная в Улан-Удэ объявлена опасной
Общество, 02.09.2021
Вода из неё не годится для питья и купания
В Бурятии подтопило дорогу в Прибайкалье
В Бурятии подтопило дорогу в Прибайкалье
Общество, 02.09.2021
Селенга залила участки автодороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино
В Улан-Удэ День города пал жертвой ковидных прогнозов
В Улан-Удэ День города пал жертвой ковидных прогнозов
Общество, 02.09.2021
Улан-удэнцы теперь уже точно лишились Дня города
В Бурятии испортится погода
В Бурятии испортится погода
Общество, 02.09.2021
В республике заметно похолодает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^