Команды посоревнуются в комбинированной эстафете и дартсе
На озере Арахлей в Забайкальском крае 11 сентября пройдёт фестиваль, в котором примут участие семейные команды в различных видах соревнований. Открытие мероприятия состоится в 11:00 на территории спортивного лагеря «Арахлей».
К участию в фестивале допускаются команды, состоящие из шести человек: один ребёнок от 7 до 12 лет; мужчина и женщина в возрасте от 25 до 50 лет – родители или законные представители ребёнка; два родственника в возрасте от 16 до 50 лет; мужчина или женщина в возрасте от 60 лет – бабушка или дедушка. Данные команды будут принимать участие в двух дисциплинах: комбинированная эстафета «Большие гонки» и соревнования по дартсу. Допускается участие неполной команды с учётом того, что команда принимает участие не во всех дисциплинах, но не менее 5 человек.
Кроме этого, среди школьных команд Читинского района будет проходить сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», где будут принимать участие десять человек школьного возраста с одного образовательного учреждения Читинского района, предварительно зарегистрированных на портале комплекса «ГТО».
Предварительные заявки на участие в финале фестиваля подаются до 8 сентября на электронную почту sportmasszab@bk.ru. Форма заполнения заявки для участия в фестивале размещена на сайте министерства физической культуры и спорта Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье состоится семейный спортивный фестиваль
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