Детсады Иркутской области переходят на обычный режим работы

Также исключены требования по предъявлению документов о вакцинации в спортивных объектах



Внесены изменения в указ губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».



С учётом рекомендаций санитарно-противоэпидемической комиссии в течение десяти дней детские сады региона перейдут на обычный режим работы. Рекомендации органам местного самоуправления и руководителям частных образовательных организаций обеспечить работу «дежурных» групп утратили силу.



Также изменениями в указ исключены требования по предъявлению документов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте, перенесённом не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией в фитнес-центрах и других объектах физической культуры и спорта, включая секции и кружки. При этом сохраняются требования по заполняемости помещений таких организаций – не более 50% от установленной нормы.



Ряд нововведений связан с предстоящими выборами. При проведении избирательной кампании должны соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



По информации пресс-службы администрации Иркутска, с 6 сентября детские сады Иркутска начнут работать в обычном режиме. Такое заявление сделали в департаменте образования городской администрации со ссылкой на решение санитарно-противоэпидемической комиссии региона.



– Мы видим, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией как среди педагогов, так и среди детей, стабилизировалась. И на очередной санитарно-противоэпидемической комиссии Иркутской области было поддержано решение о возврате к обычному режиму работы, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутск Олег Ивкин. – Всего в городе функционирует 133 дошкольных учреждения. Родители воспитанников уже предупреждены об изменениях. Для вновь прибывших детей в детские сады необходимо предоставить справку от педиатра.