Жительница Бурятии вернёт затраты за лечение мужа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Во вине женщины мужчине пришлось проходить лечение



Жительница Еравнинского района Бурятии признана судом виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу. Пострадавший от её рук супруг проходил лечение в центральной районной больнице. Стоимость оказанных медицинских услуг составила 61 тысяча рублей.



Прокуратура предъявила иск к женщине о взыскании расходов на лечение потерпевшего. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

