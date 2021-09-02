Во вине женщины мужчине пришлось проходить лечение
Жительница Еравнинского района Бурятии признана судом виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу. Пострадавший от её рук супруг проходил лечение в центральной районной больнице. Стоимость оказанных медицинских услуг составила 61 тысяча рублей.
Прокуратура предъявила иск к женщине о взыскании расходов на лечение потерпевшего. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии вернёт затраты за лечение мужа
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