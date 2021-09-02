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Жительница Бурятии вернёт затраты за лечение мужа

Жительница Бурятии вернёт затраты за лечение мужа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Во вине женщины мужчине пришлось проходить лечение

Жительница Еравнинского района Бурятии признана судом виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу. Пострадавший от её рук супруг проходил лечение в центральной районной больнице. Стоимость оказанных медицинских услуг составила 61 тысяча рублей.

Прокуратура предъявила иск к женщине о взыскании расходов на лечение потерпевшего. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура суд

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