Жительнице Монголии не дали ввезти в Бурятию мясо и масло





Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» проводят досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и обратно.Недавно было выявлено нарушение. Гражданка Монголии пыталась ввезти 2 кг мяса, 2 кг сыра и 1 кг сливочного масла.- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого Решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - объяснили в управлении Россельхознадзора.В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.