В ДФО на благоустройство дворов выделят 7 млрд рублей

В порядок приведут 1000 дворов на Дальнем Востоке



На Дальнем Востоке стартует новый этап формирования благоустройства городской среды. Дворы под программу благоустройства определят сами дальневосточники. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



- Сейчас мы переходим к следующему этапу формирования комфортной городской среды. Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка 7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь, – пояснил Юрий Трутнев.



Как уточнили в полпредстве ДФО, целью реновации тысячи дворовых пространств является обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, озеленить и применить качественные инженерные решения. В рамках программы будут создаваться площадки с оборудованием для игр и спорта. Отдельное внимание будет уделено маломобильным группа населения.



В перспективе обсуждается строительство 300 новых площадок для активного отдыха и спорта. Это детские игровые площадки, многофункциональные площадки для спорта, пространства для занятия велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах и роликах, проведения фестивалей и соревнований.



Также Юрий Трутнев заявил, что дальневосточные города надо приводить в порядок.



- Важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель – индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. Кстати, в некоторых городах этот процесс явно сдвинулся с мёртвой точки. Уже есть возможность сравнивать. Меняется Южно-Сахалинск, меняется Якутск. Это не значит, что им не надо помогать. Поэтому мне кажется, что востребована, прежде всего, реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под неё 101,7 млрд рублей. Будет построено и отремонтировано 1500 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов, – объяснил вице-премьер.



Отметим, социальная инфраструктура модернизируется за счёт средств дальневосточной «Единой субсидии». В рамках программы дальневосточной «Единой субсидии» уже сейчас построено 489 объектов, проводится капитальный ремонт более 804 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В текущем году будут завершены работы по строительству и реконструкции более чем 130 объектов, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

