В Иркутске представили проект единой набережной

Она объединит все участки городских набережных в единую прогулочную зону
Сегодня, 1 сентября, в Иркутске состоялась презентация концепции единой городской набережной. По словам авторов проекта, концепция предусматривает объединение всех участков городских набережных в единую прогулочную зону.
Одним из участков будущей единой набережной станет Цесовская набережная, где в настоящее время ведётся восстановление объекта культурного наследия – знаменитых бань Курбатова и Русанова.
– Курбатовские бани – это первое здание в каменном исполнении, проект восстановления и строительства которого прошёл согласование агентства по развитию памятников, реализуется за счёт средств инвестора при участии городской и областной администрации. Для компании очень важно, что благодаря этому проекту мы сможем поддержать мировой градостроительный тренд, развернув Иркутск к реке Ангаре, – добавила директор ООО Прибайкалье Евгения Пуляевская.
– Прошло восемь месяцев и уже есть очертания строящихся объектов, которые, на мой взгляд, аутентично вписываются в среду нашего города и подчёркивают его уникальность. Также мы увидели работы по капремонту на улицах Бурлова, Гаврилова. Посмотрели, как примерно в перспективе будет стыковаться береугоукрепление и благоустройство с текущими объектами, – прокомментировал председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев.
Планируется, что кроме нового банного комплекса для всех горожан будет выполнено благоустройство прилегающей территории и набережной Ангары. В настоящее время по заказу администрации города Иркутск ведётся актуализация проектно-сметной документации по берегоукреплению Ангары, финансирование этих работ будет федеральным. Кроме того, в районе Цесовской набережной появятся современный деловой центр и жилой квартал. Срок реализации проектов – 2025 год.
Напомним, что ранее в администрации города была создана рабочая группа по разработке проекта «Единая набережная города Иркутска». Все проектируемое пространство можно разделить на шесть частей: от плотины до бульвара Постышева, от бульвара до развязки Академического моста, бульвар Гагарина, Цесовская набережная, Нижняя Набережная, от Московских ворот до устья реки Ушаковка. На части территорий по различным программам уже ведутся работы. Так, в 2021-2022 годах будет выполнен ремонт улицы Верхняя Набережная от Академического моста до дома №107. В этом году ведётся благоустройство верхнего яруса Нижней Набережной. В 2022 году запланирован ремонт нижнего яруса, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске представили проект единой набережной
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