В Иркутской области для тушения леса вызовут искусственные дожди

Самолёт-зондировщик отправится в Катангский район
Вызывающий искусственные дожди самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны будет работать в Катангском районе Иркутской области.
- Там образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
За минувшие сутки, 31 августа, в лесах региона с помощью авиационного мониторинга обнаружено 14 новых возгораний. Из них потушено четыре на общей площади 3,3 га: по два – в Усть-Удинском и Братском районах. На такой же площади ликвидировано два ранее зарегистрированных природных пожара в Жигаловском и Усть-Удинском районах. А сегодня утром потушено ещё два возгорания на площади 1,2 га в Нижнеилимском районе.
В настоящее время в локализованном состоянии находятся 10 пожаров на общей площади 21769 га: шесть – в Катангском районе, два – в Нижнеилимском, по одному в Усть-Кутском и Братском районах.
Завершается локализация 12-ти очагов на общей площади 17591,5 га. Пять очагов находятся в Катангском районе, по два – в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, по одному в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Усть-Удинском районах.
Из 14-ти вновь зарегистрированных 31 августа возгораний семь начались на арендованных участках, столько же – на незакрепленных. В 12-ти случаях причиной возгораний предварительно рассматриваются грозы, в двух – усматривается вина местного населения.
– В регионе, особенно в северных территориях, продолжаются погодные аномалии при высоких и чрезвычайных классах пожарной опасности в лесах. При этом прошел грозовой фронт, что крайне редко бывает в конце августа. Для оперативного обнаружения и последующего тушения лесных пожаров в воздухе в течение всего светового дня работает 11 воздушных судов. Все вновь регистрируемые возгорания оперативно, по нормативу, локализуются и ликвидируются в течение суток. Для этого идет обновление группировки за счёт свежих сил из районов с благополучной лесопожарной обстановкой. Только в Катангском районе для тушения пожаров в удаленных местах сейчас сосредоточено больше 350-ти человек «лесного спецназа» – пожарных-десантников. Сегодня 29 парашютистов находятся в готовности к переброске, а 25 человек перемещаются с ликвидированных пожаров на действующие, – сообщил министр лесного комплекса Владимир Читоркин.
Всего в тушении лесных пожаров 31 августа было задействовано 613 человек (406 пожарных-десантников, 207 работников лесопожарных станций и арендаторов лесных участков) и 54 единицы наземной техники.
В мониторинге лесопожарной обстановки участвовали пять легкомоторных самолётов и шесть Ан-2. В передислокации сил и средств пожаротушения было задействовано четыре вертолета Ми-8. Общий налёт воздушных судов составил 60 часов 25 минут.
С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 580 лесных пожаров. Это на 331 случай меньше, чем на эту дату в прошлом году.
В Иркутской области для тушения леса вызовут искусственные дожди
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