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В Забайкалье у КРС впервые обнаружили опасную инфекцию

В Забайкалье у КРС впервые обнаружили опасную инфекцию
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалистам предстоит привить более 12 тысяч животных

В Ононском и Оловяннинском районах Забайкальского края ветеринарные врачи выявили несколько очагов инфекционного заболевания – заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота. Уже более 80 голов КРС поражены инфекцией.

- Ранее дерматит не регистрировался в Забайкальском крае. Предположительно, он появился на наших территориях с кровососущими насекомыми. Ветврачи проводят необходимые мероприятия для недопущения распространения заболевания, – пояснил руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим.

Глава ведомства подчеркнул, что самый действенный способ остановить распространение инфекции – вакцинация восприимчивых животных. Препарат поступит в очаги заболевания в ближайшее время из соседних районов, а также из Республики Алтай. Специалистам в кратчайшие сроки придётся привить более 12 тысяч голов КРС.

Добавим, заразный узелковый дерматит (кожная бугорчатка) – заразная трансграничная инфекционная болезнь, наносящая экономический ущерб. Она характеризуется лихорадкой, образованием кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Заболевание распространяется воздушно-капельным путём и через поражённые кожные покровы, шерсть и молоко. Для человека эта инфекция не опасна.

- Специалисты просят при появлении каких-либо изменений в поведении животных незамедлительно обращаться на ветеринарную станцию своего района, а также своевременно проводить профилактические ветмероприятия, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
ветеринария КРС крупный рогатый скот сельское хозяйство эпизоотия инфекционные заболевания Забайкальский край

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