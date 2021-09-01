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Забайкалье примет фестиваль пляжного футбола

Забайкалье примет фестиваль пляжного футбола
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проведут на озере Арахлей

В Забайкальском крае с 4 по 5 сентября пройдут соревнования по пляжному футболу. Фестиваль состоится на озере Арахлей в районе Песков возле базы отдыха «Катюша». В турнире примут участие любительские команды города Чита.

- Фестиваль направлен на популяризацию пляжного футбола в крае, пропаганду активного проведения досуга и здорового образа жизни. В турнире примут участие 12 команд. Приглашаем всех желающих поболеть за участников фестиваля, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Начало соревнований состоится 4 сентября в 10:00. Спортивное мероприятие будет проходить с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер.

- Команды занявшие первое, второе и третье места награждаются денежными призами. За занятое первое место команда получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч рублей и за третье 20 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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Забайкальский край пляжный футбол соревнования фестиваль спорт Чита

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