Дети из Бурятии отправились на всероссийский слёт школьных лесничеств

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Команды почти месяц проведут в «Океане»



В этом году Бурятию на всероссийском слёте школьных лесничеств «Амурский бархат» в Приморье представит сразу две сборные команды – «Дети Байкала» и «Ая-Ганга». Они проведут почти месяц во всероссийском детском центре «Океан», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В команды попали члены школьных лесничеств из Курумканского, Бичурского, Баргузинского, Иволгинского, Мухоршибирского, Тункинского районов и Улан-Удэ.



Ребята пообщаются с учёными, экспертами, получат практические навыки и знания в области лесного хозяйства и землепользования, узнают о деятельности профильных вузов страны на примере Приморской государственной сельскохозяйственной академии.



В программе запланированы многочисленные конкурсы и образовательный курс. Сначала школьники примут участие в конкурсе «Визитка команды» - для этого команда подготовила национальные костюмы, кедровые орешки и чабрец.



Следующим этапом станет конкурс на создание композиций из природных материалов «Лесное богатство», затем - фотофестиваль «Лёгкие планеты». На протяжении смены ребята пройдут образовательный курс «Экосистемные услуги лесов», где научатся проводить исследовательские работы в лесах.



По итогам прохождения всех занятий дети представят отчёт о ходе и результатах собственных исследований.

