В Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые казакам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике планируется провести фестиваль казачьей песни и слёт казачьей молодёжи



Казаки знакомят жителей Дальнего Востока со своей культурой. Ежегодно они проводят фестивали, концерты, Дни казачьей культуры и спортивные состязания. Мероприятия проходят и в Бурятии.



- Все мероприятия имеют одну важную цель – это сохранение и передача самобытной культуры казаков, - отметил председатель комитета по развитию гражданского общества администрации главы и правительства РБ Михаил Харитонов, – У нас в Бурятии в сентябре пройдут конноспортивные соревнования. Также планируется провести фестиваль казачьей песни и слёт казачьей молодёжи.



Осенью этого года в регионах Дальнего Востока пройдут спортивные и песенные фестивали, концерты и выставки. Так, в Хабаровске с 14 по 17 сентября пройдёт III открытый краевой фестиваль казачьей культуры «Казачья гора» и региональный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».



Для того чтобы ближе познакомить жителей округа со своими традициями дальневосточные казаки участвуют в подготовки короткометражных фильмов о своей истории и культуре. В Магаданской области Колымское окружное казачье общество готовит видеоролики о казачьей фланкировке. В Сахалинской области создаётся цикл видеоматериалов о жизни и быте казаков. В них рассказывается об историко-культурном наследии казачества, истории освоения региона и потомственных казаках, в семьях которых сохранился традиционных уклад жизни. Также в области реализуется проект «Остров зари», который позволит создать единый архив о сахалинском казачестве и его ярких представителях. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

