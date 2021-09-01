В республике планируется провести фестиваль казачьей песни и слёт казачьей молодёжи
Казаки знакомят жителей Дальнего Востока со своей культурой. Ежегодно они проводят фестивали, концерты, Дни казачьей культуры и спортивные состязания. Мероприятия проходят и в Бурятии.
- Все мероприятия имеют одну важную цель – это сохранение и передача самобытной культуры казаков, - отметил председатель комитета по развитию гражданского общества администрации главы и правительства РБ Михаил Харитонов, – У нас в Бурятии в сентябре пройдут конноспортивные соревнования. Также планируется провести фестиваль казачьей песни и слёт казачьей молодёжи.
Осенью этого года в регионах Дальнего Востока пройдут спортивные и песенные фестивали, концерты и выставки. Так, в Хабаровске с 14 по 17 сентября пройдёт III открытый краевой фестиваль казачьей культуры «Казачья гора» и региональный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».
Для того чтобы ближе познакомить жителей округа со своими традициями дальневосточные казаки участвуют в подготовки короткометражных фильмов о своей истории и культуре. В Магаданской области Колымское окружное казачье общество готовит видеоролики о казачьей фланкировке. В Сахалинской области создаётся цикл видеоматериалов о жизни и быте казаков. В них рассказывается об историко-культурном наследии казачества, истории освоения региона и потомственных казаках, в семьях которых сохранился традиционных уклад жизни. Также в области реализуется проект «Остров зари», который позволит создать единый архив о сахалинском казачестве и его ярких представителях. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые казакам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования проведут на озере Арахлей
В Ольхонском районе прошла акция «Чистый лес Байкалу»
В республике планируется провести фестиваль казачьей песни и слёт казачьей молодёжи
Специалистам предстоит привить более 12 тысяч животных
Карл Фрауендорф и Лоренц Ланг приложили много усилий к благоустройству города и области
Автор наиболее оригинального поздравления получит подарок
Его открыли в местной гимназии-интернате
Она объединит все участки городских набережных в единую прогулочную зону
В нём приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих ВВО
Работы стартовали в столице региона
Он выиграл две медали в весовой категории 93 кг среди юношей
Он поможет педагогам школ с низкими образовательными результатами
Учащиеся будут заниматься одну неделю дома, а вторую – в классе
Птица могла оказаться в беде
Показ спектакля Сойжин Жамбаловой в Москве запланирован на 15 сентября