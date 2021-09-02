В Иркутске стартует юбилейный кинофестиваль «Человек и Природа»

Церемония открытия (12+) пройдёт 8 сентября
Открытие 20-го Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина «Человек и Природа» состоится в Иркутске 8 сентября. Сформирована и опубликована полная программа кинофестиваля.
Фильмом открытия станет документальная лента «Крым небесный» (12+). Режиссёр картины – известный российский кинодокументалист Сергей Дебижев.
В конкурсную программу вошёл 31 фильм. Это документальные, научно-популярные, игровые, анимационные и полнокупольные картины. Их подготовили режиссёры 11 стран мира: России, Швеции, Германии, Канады, Ирана, Израиля, Аргентины, Австралии, Лесото, ЮАР, Италии. Большинство работ представили режиссёры России и Германии. Среди российских картин в конкурсной программе – фильм Юлии Бывшевой «Нулевая отметка» (16+), рассказывающий о наводнении в Тулуне.
Кроме того, в программе есть несколько картин, созданных в копродукции – совместном производстве нескольких стран. Среди них игровой фильм «Это не погребение, а воскресение» (Лесото, ЮАР, Италия, 16+, режиссёр Лемоханг Джеремайя Мозезе) и «Сталкеры Чернобыля – исследователи постапокаллипсиса» (Украина, США, Болгария, Словакия, 18+, режиссёр Иара Ли). По мнению отборщиков, он является жемчужиной внеконкурсной программы. Всего в неё отобрано десять лент из России, Беларуси, Гватемалы, Украины, США, Болгарии и Словакии.
Фильмы-участники конкурсной программы будут демонстрировать в Большом зале «Дома Кино» Иркутского областного кинофонда, а также в кинотеатре «Звёздный» и в музее В.Г. Распутина. Полнокупольная программа традиционно будет представлена в Иркутском планетарии. Картины внеконкурсной программы смогут увидеть жители четырёх населённых пунктов региона. Их покажут и иркутских «Доме Кино», кинотеатре «Звёздный» и в музее В.Г. Распутина, в Саянске – в ДК «Юность», в посёлке Качуг – в кинотеатре «Победа», в селе Оёк – в ДК «Сибирь».
Председателем жюри Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина «Человек и Природа» является кинодокументалист, художник, клипмейкер, член экспертного совета министерства культуры Российской Федерации по кинематографии Сергей Дебижев. В состав жюри вошли оператор, и.о. зав. кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Николай Волков, председатель совета директоров кинофестиваля в Тампере Лиина Харконен (Финляндия); режиссёр, сценарист, оператор Эдуард Новиков и доктор филологических наук, этнограф, член Союза писателей России Галина Афанасьева-Медведева.
Жюри определит победителей в номинациях «Лучший документальный фильм им. М.И. Ромма», «Лучший научно-популярный фильм им. И. Д. Черского», «Лучший игровой фильм им. Л.И. Гайдая», «Лучший анимационный фильм», «Лучший полнокупольный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутске стартует юбилейный кинофестиваль «Человек и Природа»
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