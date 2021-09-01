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В Иркутской области ищут чёрного аиста

В Иркутской области ищут чёрного аиста
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Птица могла оказаться в беде

Пост об аисте, попавшем в беду, появился накануне в одной из социальных сетей в Иркутской области. Автор указал, что дикая птица находится в границах Прибайкальского национального парка, в посёлке Порт Байкал. И, возможно, испытывает проблемы со здоровьем: не летает, передвигается пешком. Кто-то из неравнодушных жителей ради безопасности пернатого поместил его за забор на своей придомовой территории.

Для проверки информации на место выехали инспекторы Байкальского участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они действительно обнаружили одинокого молодого чёрного аиста. Но не на подворье, а на улицах посёлка. Ко всему прочему, птица пыталась летать: как только человек приближался, она взмахивала крыльями и удалялась на несколько десятков метров. А потом и вовсе пропала.

Специалисты не оставляют попыток обнаружить птицу. Надежда на то, что она всё-таки поправилась и смогла отправиться на зимовку в Среднюю Азию, существует. Чёрные аисты обычно совершают перелёт группами, и к любой из них могут присоединиться «отставшие» от своей «семьи» особи. Перелёт чёрных аистов стартует в конце августа и продолжается практически до октября.

- Не исключаем и такой вариант, что аист мог погибнуть. Шансы на спасение в подобных случаях зачастую зависят от скорости получения информации: если бы очевидец, автор поста, напрямую обратился к нам – можно было бы помочь на том этапе, когда свобода передвижения птицы была ограничена — организовать необходимую диагностику и лечение, должные условия содержания. Увы, теперь же о судьбе птицы остаётся только догадываться. И продолжать искать, - заявила Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела «Заповедного Прибайкалья».

Как сообщает пресс-служба ФГБУ, свидетели нетипичного поведения диких животных на особо охраняемой природной территории, нуждающихся в помощи человека, могут обращаться по номеру в Иркутске: 66-22-92.
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