В Бурятии определили самых спортивных полицейских

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Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью

26 августа МВД по Бурятии провело лично-командное первенство по общефизическому многоборью. Участие в соревнованиях приняли 20 сотрудников из пяти команд.

Состязания включали себя три этапа: стрельбу из пистолета Макарова, подтягивание на перекладине, легкоатлетический кросс на дистанции пять километров.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

Стрельба из ПМ:

1 место - Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)
2 место – Намсараев Алдар (отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД)
3 место - Яньков Андрей (управление по контролю за оборотом наркотиков)

Подтягивание на перекладине:

1 место – Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)
2 место – Ягодин Денис (управление по контролю за оборотом наркотиков)
3 место – Багайников ОДОР (УМВД России по Улан-Удэ)

Кросс 5 км:

1 место – Китаев Владимир (управление по контролю за оборотом наркотиков)
2 место – Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)
3 место – Яньков Андрей (управление по контролю за оборотом наркотиков)

В ходе упорной борьбы победителем в общем зачёте стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии.

Победители награждены кубками, дипломами и медалями.

- Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, связанных с недопущением распространения COVID-19, - отметили в МВД.

спорт полиция МВД Бурятии

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