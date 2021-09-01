В Бурятии определили самых спортивных полицейских

Состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью
26 августа МВД по Бурятии провело лично-командное первенство по общефизическому многоборью. Участие в соревнованиях приняли 20 сотрудников из пяти команд.
Состязания включали себя три этапа: стрельбу из пистолета Макарова, подтягивание на перекладине, легкоатлетический кросс на дистанции пять километров.
В личном первенстве места распределились следующим образом:
Стрельба из ПМ:
1 место - Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)
2 место – Намсараев Алдар (отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД)
3 место - Яньков Андрей (управление по контролю за оборотом наркотиков)
Подтягивание на перекладине:
1 место – Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)
2 место – Ягодин Денис (управление по контролю за оборотом наркотиков)
3 место – Багайников ОДОР (УМВД России по Улан-Удэ)
Кросс 5 км:
1 место – Китаев Владимир (управление по контролю за оборотом наркотиков)
2 место – Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)
3 место – Яньков Андрей (управление по контролю за оборотом наркотиков)
В ходе упорной борьбы победителем в общем зачёте стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии.
Победители награждены кубками, дипломами и медалями.
- Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, связанных с недопущением распространения COVID-19, - отметили в МВД.
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