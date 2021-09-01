В Бурятии определили самых спортивных полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью



26 августа МВД по Бурятии провело лично-командное первенство по общефизическому многоборью. Участие в соревнованиях приняли 20 сотрудников из пяти команд.



Состязания включали себя три этапа: стрельбу из пистолета Макарова, подтягивание на перекладине, легкоатлетический кросс на дистанции пять километров.



В личном первенстве места распределились следующим образом:



Стрельба из ПМ:



1 место - Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)

2 место – Намсараев Алдар (отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД)

3 место - Яньков Андрей (управление по контролю за оборотом наркотиков)



Подтягивание на перекладине:



1 место – Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)

2 место – Ягодин Денис (управление по контролю за оборотом наркотиков)

3 место – Багайников ОДОР (УМВД России по Улан-Удэ)



Кросс 5 км:



1 место – Китаев Владимир (управление по контролю за оборотом наркотиков)

2 место – Ощепков Николай (управление по контролю за оборотом наркотиков)

3 место – Яньков Андрей (управление по контролю за оборотом наркотиков)



В ходе упорной борьбы победителем в общем зачёте стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии.



Победители награждены кубками, дипломами и медалями.



- Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, связанных с недопущением распространения COVID-19, - отметили в МВД.



