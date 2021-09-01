В Иркутской области боролись с мусором и шелкопрядом

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В Ольхонском районе прошла акция «Чистый лес Байкалу»



В рамках празднования Дня Байкала в посёлке Шида Ольхонского района Иркутской области прошла экологическая акция «Чистый лес Байкалу». Целью проведения акции стало привлечение внимания к загрязнению прилегающих территорий мусором, а также к повреждению лесов опасным карантинным вредителем – непарным шелкопрядом.



Акция проходила на участке в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. При этом в посёлке действует очаг непарного шелкопряда. В настоящее время, по данным государственного лесопатологического мониторинга, его площадь составляет 3,2 тысяч га. Согласно действующему законодательству на этой территории запрещено проведение химических обработок насаждений для борьбы с вредными организмами. Поэтому задачей участников акции был механический сбор яйцекладок непарного шелкопряда, как наиболее приемлемый в данных условиях способ борьбы с вредителем.



Для участников был проведён инструктаж, подробно рассказан алгоритм по сбору яйцекладок. Стоит отметить, что такой способ достаточно трудоёмкий, поскольку самка вредителя старается спрятать кладки в трещинах коры деревьев, под камнями и корням. Несмотря на это участниками было собрано около одного килограмма свежих яйцекладок непарного шелкопряда. По сравнению с прошлым годом количество собранных яйцекладок уменьшилось. Это говорит об эффективности и целесообразности проведения данных работ.



Во второй части мероприятия участники очищали местность от мусора. Всего было собрано два кубических метра отходов, основную часть которых составляли строительный мусор, а также пластиковые бутылки и пакеты.



В акции приняли участие представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, Высшей народной школы Иркутска, Иркутского отделения всероссийского общества охраны природы, МАОУ ДО Иркутска «Дворец творчества», педагоги иркутских школ естественно-научного направления, а также члены школьного лесничества «Лесной дозор».



- Лесопатологи уверены в важности и необходимости проведения подобных мероприятий и надеются, что состоявшаяся акция не только поможет снизить численность популяции непарного шелкопряда, но и будет примером бережного отношения к лесам родного региона и природе в целом, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

