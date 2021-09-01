Он выиграл две медали в весовой категории 93 кг среди юношей
Иркутский спортсмен Григорий Дударев завоевал серебряную и бронзовую медали на первенстве мира по пауэрлифтингу по троеборью, которое с 23 по 28 августа проходило в румынском городе Орадя. Он выступал в весовой категории 93 кг среди юношей.
Результат Григория Дударева в приседании составил 265 кг, в жиме лёжа – 172,5 кг, в тяге становой – 257,5 кг. Результат, показанный в тяге, позволил спортсмену выиграть малую серебряную медаль. По сумме троеборья в 695 кг он стал бронзовым призёром первенства мира.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, теперь атлету предстоит участвовать в первенстве мира по жиму, которое пройдёт в октябре в Вильнюсе в Литве. Григорий Дударев тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у Константина Саукова.
Иркутянин стал призёром первенства мира по пауэрлифтингу
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