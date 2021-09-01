В Бурятии росгвардейцы с собаками осмотрели школы

Росгвардейцы и полицейские обеспечивают безопасность школьников в День знаний
Сегодня, 1 сентября, сотрудники управления Росгвардии по Бурятии и полицейские приступили к охране общественного порядка на мероприятиях, посвящённых Дню знаний.
В преддверии праздника росгвардейцы и сотрудники других ведомств проверили 423 образовательных учреждения. Были проведены более 160 учебных тренировок на объектах образования, на которых отрабатывались действия при возникновении ЧС.
Сотрудники сил специального назначения провели профилактические осмотры на наличие опасных предметов. В том числе применялись служебные собаки.
- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны сегодня максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
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