«Большая вода» влияет на работу паромных переправ
Сегодня, 31 августа, с 18:00 временно приостанавливает работу Татауровская паромная переправа. Об этом сообщили в районной группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».
Причиной стал высокий уровень реки Селенга.
Как сообщал «Байкал-Daily», также временно приостановила работу Усть-Чикойская паромная переправа в Селенгинском районе.
Татауровская паромная переправа в Бурятии временно не работает
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В регионе будут готовить спортсменов для сборных команд России
По новому маршруту поезд отправится из Бурятии уже с 1 сентября
Выставка Дашинимы Намдакова и Жигжита Баясхаланова откроется в ходе Восточного экономического форума
«Большая вода» влияет на работу паромных переправ
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии опубликовал лаконичный пост
Переводчик отмечает, чтобы язык оставался интересен, он должен отражать явления современной культуры
Благодаря операции удалось избежать ампутации
Участок зарос кустарниками
Селенга движется к опасной отметке
Ситуация в подтопленных двух посёлках и одном селе в Кяхтинском районе остаётся сложной
Подрядчик установит дорожные знаки и барьеры
Теперь дети планируют писать исследовательские работы
«Крутые подъёмы и спуски - реальное испытание своих сил и выносливости», - считают организаторы
Бурятский лучник остался без медали в личном первенстве
Состоялось более 180 мероприятий по всему городу