На ВЭФ покажут работы бурятских скульптора и оружейника

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Выставка Дашинимы Намдакова и Жигжита Баясхаланова откроется в ходе Восточного экономического форума



Выставка «Забайкалье. Полёт» будет работать в рамках Восточного экономического форума в городе Владивосток. На ней будут представлены работы известного скульптора Дашинимы Намдакова и знаменитого оружейника Жигжита Баясхаланова – уроженцев края.



Экспозицию откроет Дашинима Намдаков на Забайкальской площадке форума. Выставка расскажет о неповторимой и самобытной культуре коренного народа региона.



Дашинима Намдаков – заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Бурятии, академик Российской академии художеств, почётный член Флорентийской академии искусства рисунка. Мастер – уроженец Забайкалья, села Укурик Хилокского района. Дашинима Намдаков – автор бронзовых скульптур, кукол, произведений, выполненных в жанре малой пластики. Его работы хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, музее искусства народов Востока, музее современного искусства в Москве, а также в самых известных музеях многих стран мира.



Оружейник-ювелир Жигжит Баясхаланов – уроженец села Алханай Агинского округа. В своих работах мастер возрождает национальные традиции Бурятии. Он создаёт ножи с использованием драгоценных камней и металлов. За свою карьеру неоднократно становился участником международных и всероссийских выставок. Его работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Среди них не только оружие, но и настольные композиции, скульптуры, трубки, плётки.



Выставка будет работать со 2 по 4 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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