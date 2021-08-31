Благодаря операции удалось избежать ампутации
В Иркутской зоогалерее операцией «отметили» день ветеринарного работника. «Как обычно, праздник удался. Ну не бывает у нас такого понятия, как у других (нормальных) людей», - шутят в зоопарке.
Чомга с почти оторванной лапой прибыла сегодня и сразу попала на операционный стол. Сотрудники зоопарка отметили, что перелом свежий. Его нужно лечить как можно быстрее, чтобы избежать ампутации. Тем более что травма оказалась очень серьёзной.
- Но Анна Викторовна (ветеринар – прим. ред.) сказала, что шанс есть, и мы его будем использовать. Надеемся, что птичка выпускная, - сообщили в Иркутской зоогалерее.
В Иркутской зоогалерее спасли птицу с почти оторванной лапой
Общество, Фото:
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