В Иркутской зоогалерее спасли птицу с почти оторванной лапой

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Благодаря операции удалось избежать ампутации



В Иркутской зоогалерее операцией «отметили» день ветеринарного работника. «Как обычно, праздник удался. Ну не бывает у нас такого понятия, как у других (нормальных) людей», - шутят в зоопарке.



Чомга с почти оторванной лапой прибыла сегодня и сразу попала на операционный стол. Сотрудники зоопарка отметили, что перелом свежий. Его нужно лечить как можно быстрее, чтобы избежать ампутации. Тем более что травма оказалась очень серьёзной.



- Но Анна Викторовна (ветеринар – прим. ред.) сказала, что шанс есть, и мы его будем использовать. Надеемся, что птичка выпускная, - сообщили в Иркутской зоогалерее.

