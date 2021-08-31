В Бурятии собственника сельхозучастка накажут за безделье

Участок зарос кустарниками



Земельный участок сельхозназначения, расположенный в Баргузинском районе Бурятия, не используется по назначению. Это выявила документарная проверка управления Россельхознадзора.



- В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение законодательства: собственник надела не выполняет обязанности по использованию участка, не проводит мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от негативных воздействий, ухудшающих качественное состояние земли. Участок закочкарен на 72%, обнаружены эрозийные процессы в результате бесконтрольного выпаса скота. Надел зарос кустарниками, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



Возбуждено административное дело. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

