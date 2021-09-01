Иркутск примет межрегиональный борцовский турнир

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За пояс победителя поборются юноши 2006 г.р. и младше



18 сентября в Иркутске пройдёт межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2006 года рождения и младше. Спортивное мероприятие пройдёт в рамках празднования пятилетия спортивного клуба «Арена».



В соревнованиях примут участие борцы в весовой категории 42 кг. Турнир стартует в 13:45 в спортивном комплексе «Байкал-Арена».



Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Также учреждён специальный приз за первое место – кубок и пояс победителя. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии» со ссылкой на организаторов.



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