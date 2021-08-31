Коллектив примет участие в фестивале «Кочевье Севера»
С 8 по 12 сентября Москва принимает у себя XVI межрегиональную выставку-ярмарку «Сокровище Севера. Мастера и художники России», в рамках которой состоится фестиваль «Кочевье Севера». Эвенкийский молодёжный ансамбль «Гулувун» из Бурятии покажет на фестивале своё творчество, познакомится с творчеством других этнических коллективов.
- Ансамбль «Гулувун» – коллектив самодеятельный. В его составе студенты и учащиеся различных учебных заведений г. Улан-Удэ, но в основном выходцы из северных районов республики и из других регионов, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
В фестивале «Кочевье Севера» коллектив из Бурятии будет участвовать во второй раз. Первый раз на московских подмостках коллектив выступал в 2011 году. С тех пор, конечно, изменился состав и репертуар.
Кроме того, организаторы поменяли и требования. Сейчас на конкурс принимаются хореографические номера только под живое сопровождение. Танцы под фонограмму не участвуют в конкурсе. Ансамблю пришлось быстро адаптировать свой репертуар к новым требованиям.
По словам директора центра эвенкийской культуры «Арун» Надежды Шеметовой, при котором создан коллектив, Гулувун должен покорять новые вершины, развиваться. В этом году, напомнила она, коллектив полностью обновил свои сценические костюмы. Гулувун едет небольшим составом – 8 человек, это ребята из Курумканского, Баунтовского и Окинского районов. Ребята едут со своим руководителем Сэсэг Цыремпиловой.
Эвенкийский ансамбль из Бурятии едет на фестиваль в Москву
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