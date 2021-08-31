В Бурятии завершился летний период кампании «Твой ход! Пешеход»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Состоялось более 180 мероприятий по всему городу



В Бурятии завершился летний период всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход», которая стартовал 18 августа. Главная цель кампании - повышение уровня знаний и осознанности всех участников дорожного движения, а также снижение уровня ДТП с участием пешеходов, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В Бурятии треть пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – дети. Поэтому данная тема особенно актуальна перед началом нового учебного года.



- Тысячи школьников пойдут на занятия. Поэтому и водителям, и школьникам, и их родителям не лишним будет повторить правила дорожной безопасности, а также закрепить навыки безопасного поведения на дороге. Несколько лет подряд число наездов в регионе снижается, но уровень аварийности остается высоким: по статистике за семь месяцев в регионе 127 ДТП с наездами на пешеходов. Я убеждён, что проводимая работа с участниками дорожного движения в рамках социальной кампании принесёт свои положительные результаты, - отметил начальник республиканской Госавтоинспекции Леонид Минаев.



В рамках социальной кампании в республике прошло более 180 мероприятий. Несмотря на то, что кампания направлена на безопасность пешеходов, её целевой аудиторией также выступают и водители. Проводились семинары, интерактивные лекции, консультации, игровые механики и пр. Активности располагались на пешеходных переходах Улан-Удэ, в парках, торгово-развлекательных центрах, транспортных предприятиях и на автозаправочных станциях.



Пешеходам предлагалось выстроить правильный алгоритм действий при переходе дороги и вспомнить правила движения по обочине, водителям – проверить свою внимательность на дороге: за ограниченное время они должны были распознать все потенциальные опасности, изображенные на стенде, который моделировал ситуацию на проезжей части. Как оказалось, далеко не все смогли справиться с подобными задачами. Тем не менее, все участники получили полезные подарки со световозвращающими элементами.



Также специальное обучение пройдут педагоги школ и детских садов для работы с юными участниками дорожного движения.





